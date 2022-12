VIDEO Ronaldo in tranen na uiteenspatten WK-droom

Terwijl de zijn teamgenoten nog verslagen op het veld stonden, liep Ronaldo al naar de kleedkamer. Hij kon zijn emoties daarbij niet bedwingen.

Net als tegen Zwitserland had de Portugese bondscoach Fernando Santos voor Ronaldo een plek op de bank ingeruimd, maar ditmaal kwam hij al in de 52e minuut in het veld, want Portugal creëerde te weinig tegen de granieten defensie van Marokko. De grote man tegen de Zwitsers, Gonçalo Ramos, had het ditmaal helemaal niet. In zijn 196e interland voor Portugal was Ronaldo nog dicht bij zijn 119e goal, maar de Marokkaanse doelman Yassine Bounou lag in de weg.

Geen gelukkig huwelijk

Met Portugal won Ronaldo in 2016 het EK, waarbij hij met drie goals en drie assists een groot aandeel had, maar op het WK-podium heeft de doelpuntenmachine nooit in volle glorie kunnen schitteren. Door acht goals te maken in 22 WK-duels ligt zijn moyenne met 0,36 veel lager dan in alle andere competities. In de WK-kwalificatieduels haalde Ronaldo een moyenne van 0,77, in EK-kwalificatieduels 0,89, op EK-eindrondes 0,56, in La Liga zelfs 1,07 en in de Champions League 0,77. Wat het nog een beetje erger maakt, is dat Ronaldo op het WK geen enkele keer het doel heeft weten te vinden in acht knock-outduels.

De beste prestatie van Ronaldo op het WK blijft de vierde plaats op zijn eerste eindronde in 2006, toen Portugal ten koste van Nederland en Engeland doorstootte naar de halve finales, waarin Frankrijk te sterk was. Dat uitgerekend zijn grote rivaal Lionel Messi met Argentinië nog wél op koers ligt om het hiaat op zijn erelijst weg te werken, zal Ronaldo extra pijn doen.

Bondscoach Fernando Santos, van wie wordt verwacht dat hij de bons zal krijgen, stak zijn nek uit door de grote vedette van het Portugese voetbal te passeren. Na het duel gaf Santos aan nog altijd volledig achter zijn beslissing te staan. ,,Ik heb er geen spijt van. Ik heb gekozen voor het team, dat geweldig speelde tegen Zwitserland. Ronaldo is een geweldige speler. Hij kwam erin toen we dachten dat het nodig was.”

Toekomst

Ronaldo, die al ruim negentien jaar geleden zijn debuut voor Portugal maakte, reageerde zelf nog niet. Het lijkt een reële optie, dat hij afzwaait als international, al zal hij nog even door moeten als hij de boeken in wil als de speler met de meeste interlands achter zijn naam. Die titel deelt hij nu met Bader Al-Mutawa uit Koeweit en die is nog steeds actief als international. Hoe er in het kamp van Ronaldo wordt gedacht over dit WK werd duidelijk uit een reactie van zijn vriendin Georgina Rodriguez op social media, waarbij ze uithaalde naar bondscoach Santos. ,,Hij heeft niet alleen zijn gevaarlijkste wapen op de bank laten beginnen, hij heeft hem ook nog veel te laat laten invallen. Jouw trainer en vriend heeft een slechte beslissing genomen. Kennelijk heeft hij de beste speler van de wereld onderschat.”