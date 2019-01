Bertens moeizaam door in Sydney

Kiki Bertens eerder dit jaar bij het tennistoernooi van Brisbane. Ⓒ Hollandse Hoogte

Kiki Bertens heeft zich met moeite geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Sydney. De Nederlandse tennisster ontdeed zich in twee sets van Bernarda Perra: 7-5 6-4. De Amerikaanse is de nummer 69 van de wereld.