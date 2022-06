Franse malaise houdt aan: ook Kroatië te sterk in Parijs

Met nog twee duels te gaan komen de Fransen daardoor niet meer in aanmerking voor de Final Four, waarin om de winst van de Nations League wordt gespeeld. Frankrijk is de titelverdediger in het toernooi. Ze kunnen nog wel naar een lagere league degraderen.

Al na vijf minuten kwamen de Kroaten in het Stade de France van Parijs op voorsprong dankzij een doelpunt van Luka Modric. De spelverdeler van Real Madrid scoorde uit een strafschop. Frankrijk speelde met onder meer Kylian Mbappé en Karim Benzema in de basis.

Denemarken leidde tegen Oostenrijk halverwege al met 2-0, door doelpunten van Jonas Wind en Andreas Skov Olsen.