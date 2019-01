De Vries test weer in Formule E

Eind november vorig jaar werd bekend dat De Vries zijn loopbaan in de Formule 2 vervolgt bij ART Grand Prix. Het Freise racetalent maakte de overstap van Prema Racing, waarmee hij in 2018 als vierde eindigde in de strijd om de titel in de Formule 2.

