McGregor daagt ’speelbal van Mayweather’ uit voor MMA-gevecht

De 30-jarige Ier wil het in Japan opnemen tegen Tenshin Nasukawa, de 20-jarige Japanner die afgelopen week kansloos was tegen Floyd Mayweather.

„Ik wil naar Tokio afreizen voor een MMA-gevecht tegen Tenshin Nasukawa”, schrijft McGregor op zijn twitteraccount. „Organiseer dit vóór de zomer”, richt McGregor zich tot de UFC, de organisatie van MMA-gevechten.

Succesvolle uitstapjes

McGregor ziet het niet zitten om opnieuw de bokshandschoenen aan te doen en wil tegen Nasukawa gewoon doen waar hij goed in is: MMA. Dat verhoogt ook de kans dat Tenshin de uitdaging van McGregor accepteert. Want hoewel de Japanner eigenlijk kickbokser is, heeft hij in het recente verleden een aantal succesvolle uitstapjes naar MMA gemaakt.