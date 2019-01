Sky wijst Poels aan als kopman voor ’Down Under’

Poels traint al in de omgeving van Brisbane om te acclimatiseren. „Normaal gesproken arriveren we twee dagen voor de start van een koers, maar in dit geval was het verstandig om twee weken van tevoren aanwezig te zijn. Zo kunnen we goed wennen aan het tijdsverschil en de warmte, want het is hier volop zomer”, lichtte Poels toe.

Climax

De Tour Down Under is de eerste wielwedstrijd van het jaar die deel uitmaak van de WorldTour. De ronde telt zes etappes. De climax is voorzien in de laatste etappe, als de renners de koninginnenrit rijden met de aankomst op Willunga Hill.

Poels krijgt in Down Under onder meer gezelschap van landgenoot Dylan van Baarle. „Het lijkt me een interessante ronde en een mooie koers om het seizoen mee te beginnen.”