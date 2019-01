PSV-doelman lang aan de kant

„Ik ga naar Nederland om me daar te richten op het herstel en daarna de revalidatie”, aldus de jeugdinternational, die bij PSV achter Jeroen Zoet en Eloy Room de derde keeper is.

„Sportief en persoonlijk is dit echt heel vervelend”, zegt technisch manager John de Jong. „We hebben Yanick inmiddels laten weten dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over zijn contractuele situatie. Zijn contract loopt af, maar we lichten de optie, zodat hij zich in alle rust kan richten op zijn herstel.”