Arnaut Danjuma met hattrick grote man bij Villarreal

Danjuma opende in de 35e minuut de score uit een strafschop, die was toegekend nadat Manu Trigueros naar de grond was getrokken. Het was zijn eerste competitiedoelpunt sinds oktober. Begin dit jaar miste hij een aantal duels door een blessure.

Vier minuten na de openingstreffer verdubbelde de oud-speler van NEC de voorsprong. Twee verdedigers van Granada liepen elkaar in de weg na een uittrap van Villarreal-doelman Sergio Asenjo, waarna Danjuma alleen op het doel van Luís Maximiano af kon gaan en beheerst afrondde. Na ruim een uur deed Luis Milla iets terug namens Granada, eveneens uit een penalty. Villarreal kreeg na hands van Raúl Torrente nogmaals een strafschop. Opnieuw schoot Danjuma raak en het was zijn achtste competitietreffer van het seizoen. In blessuretijd maakte Moi Gómez er nog 1-4 van.

Rafael van der Vaart was in 2008 namens Real Madrid de laatste Nederlander die een hattrick maakte in de Spaanse voetbalcompetitie.