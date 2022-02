Arnaut Danjuma met hattrick grote man; Real Madrid verstevigt koppositie

Danjuma opende in de 35e minuut de score uit een strafschop, die was toegekend nadat Manu Trigueros naar de grond was getrokken. Het was zijn eerste competitiedoelpunt sinds oktober. Begin dit jaar miste hij een aantal duels door een blessure.

Vier minuten na de openingstreffer verdubbelde de oud-speler van NEC de voorsprong. Twee verdedigers van Granada liepen elkaar in de weg na een uittrap van Villarreal-doelman Sergio Asenjo, waarna Danjuma alleen op het doel van Luis Maximiano af kon gaan en beheerst afrondde. Na ruim een uur deed Luis Milla iets terug namens Granada, eveneens uit een penalty. Villarreal kreeg na hands van Raúl Torrente nogmaals een strafschop. Opnieuw schoot Danjuma raak en het was zijn achtste competitietreffer van het seizoen. In blessuretijd maakte Moi Gomez er nog 1-4 van.

Rafael van der Vaart was in 2008 namens Real Madrid de laatste Nederlander die een hattrick maakte in de Spaanse voetbalcompetitie.

Real Madrid verstevigt koppositie

Real Madrid verstevigde heeft de koppositie. De club won in eigen stadion van Deportivo Alaves met 3-0. Marco Asensio scoorde na ruim een uur spelen, Vinicius Junior tekende in de slotfase voor 2-0. Karim Benzema bereidde beide doelpunten voor en de Franse spits benutte in blessuretijd zelf nog een strafschop.

Real kon wel een succesje gebruiken. De club speelde vorige week zaterdag gelijk tegen Villarreal (1-1) en ging afgelopen dinsdag onderuit tegen Paris-Saint Germain (1-0) in de Champions League. Real heeft nu een voorsprong van zeven punten op Sevilla, de nummer 2 van de ranglijst die zondag een uitwedstrijd tegen Espanyol op het programma heeft staan.

Felix helpt Atletico op weg tegen Osasuna

Atletico Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Osasuna tot een goed einde gebracht: 0-3. Joao Felix opende al in de derde minuut de score en stond ook aan de basis van de 0-2 van Luis Suarez. Angel Correa bepaalde in de slotfase de eindstand voor de regerend kampioen van Spanje.

Atletico revancheerde zich zo enigszins voor de pijnlijke thuisnederlaag (0-1) van afgelopen woensdag tegen Levante, de hekkensluiter van La Liga. De club klom door de zege op Osasuna naar een voorlopige vierde plaats op de ranglijst. Atletico speelt woensdag de thuiswedstrijd tegen Manchester United in de achtste finales van de Champions League.

ITALIË: AC Milan verslikt zich in hekkensluiter en zet koppositie op spel

AC Milan heeft de koppositie van de Serie A op het spel gezet. De club bleef in de uitwedstrijd tegen Salernitana steken op een gelijkspel: 2-2. Internazionale is zondag de nieuwe koploper als het de thuiswedstrijd tegen Sassuolo wint.

Junior Messias hielp AC Milan al in de vijfde minuut aan de openingstreffer. Federico Bonazzoli maakte in de 29e minuut gelijk voor Salernitana. Milan Djuric zette de thuisploeg in de 72e minuut verrassend op 2-1, waarna AC Milan niet verder meer kwam dan de gelijkmaker van Ante Rebic.

