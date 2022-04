Voormalig voetballer Sjaak Polak heeft blaaskanker: ’Het is een hel’

„Zoals veel mensen niet weten, ben ik net weer een paar dagen op straat. Ik mag van geluk spreken dat ik hier aan tafel mag zitten, want het had ook anders kunnen lopen”, aldus de voormalig verdediger van onder meer FC Twente en ADO Den Haag.

„Er zijn geen andere cellen op bepaalde plekken in mijn lichaam gevonden”, vervolgt hij. „Nu is het een kwestie van herstellen en wachten. Over vier maanden is er weer een check. Ik heb goede hoop. Het leven gaat door, maar het is pittig geweest. Het is een hel en je moet er in mee, maar ik gun het geen enkel persoon.”

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.