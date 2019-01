Robben: ’Zo lang ga ik niet wachten met mijn keuze’

„Daar ben ik ontzettend blij mee en heel trots op”, vertelde Robben tijdens een persconferentie in Doha. „Vooral voor mijn vader - die mijn zaakwaarnemer is - was het de laatste weken best druk. De toekomst is nog open, maar het is mooi om te horen dat clubs geïnteresseerd zijn”, reageert hij in het trainingskamp van Bayern München op zijn aanstaande vertrek uit Beieren.

Plannen

Robben heeft nog geen besluit genomen over of en waar hij zijn carrière voort gaat zetten. „Ik wil nog wachten en me focussen op fit worden en terugkomen in het team” zegt de vleugelflitser. „Ik weet niet wanneer, maar natuurlijk moet ik uiteindelijk een keuze maken. Ik wil niet wachten tot het eind van het seizoen, want ik heb ook een gezin en moet vooraf wel een beetje plannen.”

De voormalig international, die in het najaar van 2017 al afzwaaide bij Oranje, liet maandagochtend nog zijn gezicht zien op de training van zijn voormalige club PSV.

Bekijk ook: Robben laat gezicht zien bij PSV