Jahanbakhsh ziet vliegende start Iran

De drievoudig winnaar, zowel in 2014 als 2018 ook van de partij op het WK, stuit in de groepsfase verder nog op Irak en Vietnam.

Mehdi Taremi (2), Sardar Azmoun en Saman Ghoddos waren de Iraanse doelpuntenmakers. Saud Al Sowadi werkte de bal achter zijn eigen keeper.

Alireza Jahanbakhsh is op de weg terug na een blessure. Ⓒ REUTERS

Bij Iran zat Alireza Jahanbakhsh op de bank. De oud-aanvaller van AZ is nog maar nauwelijks hersteld van een blessure, die hem de laatste weken bij Brighton & Hove Albion langs de lijn hield.

China begon met een kleine zege. Bondscoach Marcello Lippi zag zijn elftal met 2-1 winnen van Kirgizië. In dezelfde groep versloeg Zuid-Korea eveneens met klein verschil de Filipijnen: 1-0.

Halverwege de wedstrijd keken de Chinese voetballers nog tegen een achterstand aan. Akhlidin Israilov scoorde kort voor rust. Door een kolderiek eigen doelpunt van keeper Pavel Matiash kwam China in de 50e minuut langszij. Yu Dabao bezorgde de Chinezen in de 78e minuut de zege.

De Koreanen namen pas na ruim een uur afstand van de Filipijnen. Hwang Ui-Jo opende in de 66e minuut de score. De Nederlands/Filipijnse Paul Mulders bleef op de bank bij de debutant op het toernooi. De Koreanen, in 2002 onder leiding van Guus Hiddink halve finalist op het WK, wonnen het evenement in 1956 en 1960.