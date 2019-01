UFC-vechtster leert overvaller een lesje

In Rio had een Braziliaanse man het vorige week voorzien op de portemonnee van UFC-vechtster Polyana Viana (26), maar hij kwam van een koude kermis thuis. Hij eindigde met lege handen én een bebloed gezicht.

Viana, die op het moment van de overval saillant genoeg een rood shirt met daarop het logo van UFC droeg, deelde de man enkele raken klappen uit en liet vervolgens de politie aanrukken, waarna de overvaller kon worden opgepakt.

„Toen ik hem zag, stond hij al naast mij en ging hij naast me zitten”, aldus Viana. „Hij vroeg me hoe laat het was, maar nadat ik hem de tijd vertelde, maakte hij geen aanstalten om weg te gaan. En toen begon hij me te bedreigen. Hij zei: ’Geef me je telefoon. En probeer niets te doen, want ik ben gewapend.’ Hij greep zogezegd naar een pistool, maar ik twijfelde of het wel een echt exemplaar was.”

Polyana Viana toont haar spierballen bij de weging voorafgaand aan haar verloren gevecht met JJ Aldrich. Ⓒ screenshot

„Ik stond op en gaf hem twee rake stoten en een trap. Hij viel, waarna ik hem in een wurggreep nam. Mocht het tóch een echt pistool zijn geweest, dan had hij sowieso niet de tijd gehad om de trekker over te halen. Toen vertelde ik hem fijntjes dat we geduldig gingen wachten op de politie. Hij vroeg me om hem te laten gaan, maar hij zag dat ik furieus was. Hij zei toen dat hij het wel goed vond dat de politie kwam. Hij had geen zin in nieuwe klappen.”

UFC-baas Dana White vond het prachtig dat Viana de overvaller eigenhandig een lesje leerde. „Dat was een heel slecht idee”, plaatste hij op Twitter, bij een foto van Viana en het flink verbouwde gezicht van de man.

Viana, uitkomend in het strogewicht (maximaal 52.2 kilogram), maakte ruim een jaar geleden haar UFC-debuut. Ze baarde direct opzien door in amper vier minuten af te rekenen met de ervaren Maia Stevenson. In haar tweede partij, in augustus, verloor ze op punten van JJ Aldrich.