’Goed nieuws voor Ajax uit Madrid’

De Duitse middenvelder liep tijdens de nederlaag een bovenbeenblessure op en is wekenlang uitgeschakeld. Hij mist mogelijk zelfs het eerste duel met Ajax in de achtste finale van de Champions League.

Real komt op 13 februari naar Amsterdam voor de heenwedstrijd. Op 5 maart volgt de return in Bernabeu.

Volgens de medische staf van de Spaanse topclub heeft Kroos een spierscheuring opgelopen.

Over de lengte van zijn herstelperiode wordt niet gerept, maar bij een dergelijke periode moet normaliter rekening worden gehouden met een revalidatieduur van vier tot zes weken.

De 29-jarige Kroos verkaste in de zomer van 2014, nadat hij met Die Mannschaft de wereldtitel had veroverd, naar Real. In totaal kwam hij 213 keer in actie voor de dertienvoudig Champions League-winnaar. De Duitse controleur was in die duels goed voor 13 goals en 56 assists.

