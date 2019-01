Voorganger De Boer bondscoach Mexico

De benoeming van de 56-jarige Argentijn kwam niet onverwacht. Hij verliet vorige maand Atlanta United nadat de Amerikaanse titel was veroverd. Toen al deden de verhalen de ronde over een dienstverband in Mexico. Frank de Boer is Martino bij Atlanta United inmiddels opgevolgd.

De Mexicaanse voetbalbond moest op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van de Colombiaan Juan Carlos Osorio. Hij wilde vorig jaar na het WK in Rusland zijn aflopende contract niet verlengen. Mexico, ook wel El Tri genoemd, werd op het wereldkampioenschap in de achtste finales uitgeschakeld door Brazilië (0-2). Osorio is nu bondscoach van Paraguay.

Martino is oud-bondscoach van Paraguay en Argentinië. Hij was ook onder meer één seizoen trainer van FC Barcelona (2013-2014). De Zuid-Amerikaanse coach moet Mexico naar het WK in Qatar in 2022 leiden.

