Celine van Duijn naar finale op 10-metertoren

Alle vijf haar sprongen waren van min of meer gelijk niveau. Steeds zat ze zo rond de zestig punten, waarbij haar eerste poging de minste was en haar derde de meeste punten opleverde. Haar totaalscore was 306,45. Daarmee deed ze het een fractie minder dan een dag eerder, toen kwam de Amersfoortse in de voorronde uit op een totaal van 306,80.

"Na mijn laatste sprong zei ik tegen mijn coach: dit is niet genoeg hé?"

Het puntenaantal van Van Duijn was goed voor de tiende plaats, terwijl de beste twaalf zich mogen melden in de eindstrijd. Iets dat ze zelf niet had zien aankomen. „Na mijn laatste sprong zei ik tegen mijn coach Edwin Jongejans: dit is niet genoeg hé? Toen keek hij me verbaasd aan en zei hij dat het wel zo was”, zei Van Duijn een kwartier na het bereiken van de eindstrijd. Ze werd in de halve finales tiende en een plek bij de beste twaalf was nodig.

Van Duijn had tijdens de wedstrijd geen flauw idee of ze op schema lag voor een plek in de finale. „Ik krijg niks mee van de stand. Ik weet inmiddels dat ik daar het sterkst mee spring, door puur met mezelf bezig te zijn. Ik heb geen idee waar ik sta”, aldus Van Duijn.

„Via de speakers hoor je de scores van anderen globaal voorbijkomen. Maar ik heb een koptelefoon bij me en lees tussen de sprongen door een tijdschriftje, nu heb ik de Linda mee.”

Zeker geen medaille

De 28-jarige Van Duijn, die vanwege kleine pijntjes nog de fysio gaat bezoeken, verwacht van zichzelf geen wonderen in de finale. „Een medaille gaat me zeker niet lukken, daar spring ik niet goed genoeg voor. Ik ga voor vijf stabiele sprongen, want dat is de sleutel. En of ik nu twaalfde of achtste word, maakt me niet uit. Ik denk dat het al een hele prestatie is dat ik in de olympische finale sta.”

De Chinese Quan Hongchan plaatste zich met het hoogste puntentotaal. Ze kwam uit op 415,65.

Kijk hier voor het complete schema in Tokio.

Klik hier om de volledige medaillespiegel te zien.