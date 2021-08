Celine van Duijn naar finale schoonspringen

Alle vijf haar sprongen waren van min of meer gelijk niveau. Steeds zat ze zo rond de zestig punten, waarbij haar eerste poging de minste was en haar derde de meeste punten opleverde. Haar totaalscore was 306,45. Daarmee deed ze het een fractie minder dan een dag eerder, toen kwam de Amersfoortse in de voorronde uit op een totaal van 306,80.

Het puntenaantal van Van Duijn was goed voor de tiende plaats, terwijl de beste twaalf zich mogen melden in de eindstrijd. De Chinese Quan Hongchan plaatste zich met het hoogste puntentotaal. Ze kwam uit op 415,65.

