Derde Nederlander Liverpool (16) schrijft historie

De 16 jaar en 254 dagen oude verdediger viel maandag tijdens het duel met Wolverhampton Wanderers al na zes minuten in, omdat Dejan Lovren met een blessure naar de kant moest.

Hoever is bovendien de op twee na jongste Liverpool-speler ooit. Alleen Jerome Sinclair (16 jaar en 6 dagen) en Jack Robinson (16 jaar, 250 dagen) waren er eerder bij dan het deze zomer van Ajax overgenomen talent.

Hoever traint vanwege de blessures van Joe Gomez en Joël Matip al enige tijd mee met de selectie van Jürgen Klopp. „Hij is er duidelijk één voor de toekomst”, stelde de Duitse manager eerder deze maand over de Nederlander.

„Maar of hij tegen Wolves in actie komt weet ik nog niet, dat zullen we maandag zien. Als Joël en Joe fit zouden zijn, had Ki-Jana niet eens mee hoeven trainen. Maar nog steeds traint hij mee. Het is een genot om naar te kijken.”

Hoever is naast Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum de derde Nederlander bij The Reds.