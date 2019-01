’Klasbak’ Bazoer keert terug in Eredivisie

De middenvelder, geboren en getogen in de Domstad, kwam sinds afgelopen zomer op huurbasis uit voor FC Porto, maar kwam daar amper aan spelen toe en mocht eerder vertrekken.

„Riechedly wil in deze fase van zijn carrière investeren in zichzelf”, aldus directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht, die aanstipte dat Bazoer ondanks zijn ervaring ’nog altijd maar 22 jaar is’.

„Iedereen kent zijn potentie en hij is erop gebrand om die bij FC Utrecht weer te laten zien. Riechedly is een klasbak en we zijn er trots op dat we hem per direct aan onze selectie hebben toegevoegd. De kern wordt door de komst van Riechedly zowel kwalitatief als kwantitatief sterker en nog veelzijdiger.”

Riechedly Bazoer en directeur voetbalzaken Jordy Zuidam ondertekenen de contracten. Ⓒ FC Utrecht

Bazoer, zesvoudig Oranje-international, debuteerde op 28 oktober 2014 als 16-jarige in het eerste van Ajax en maakte direct indruk. Na het seizoen 2015/2016 werd hij bij de Amsterdammers zelfs uitverkozen tot Talent van het Jaar.

In de tweede helft van 2016 belandde Bazoer op de bank, waarna hij begin 2017 voor ongeveer 12 miljoen euro naar VfL Wolfsburg verkaste. Ook daar begon hij sterk. Na zijn eerste maanden in Duitse dienst won hij de ’Rookie award’, als grootste talent van de Bundesliga.

Afgelopen zomer verkaste hij op huurbasis naar Porto, waar hij minuten maakte in de Champions League, maar niet kon uitgroeien tot vaste waarde.