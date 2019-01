Janssen weer in actie voor Spurs

Janssen begon in de basis, maar werd in de rust gewisseld. Kazaiah Sterling scoorde de openingstreffer voor de Londenaren, Liam Coyle zorgde ervoor dat Liverpool een punt overhield aan het duel.

De 17-voudig Nederlands international, die in 2016 nog voor 20 miljoen euro werd overgenomen van AZ, heeft trainer Mauricio Pochettino nooit kunnen overtuigen. In september 2017 werd Janssen vanwege een gebrek aan perspectief verhuurd aan Fenerbahçe. Ook in Turkije kon Janssen, mede door blessureleed, niet imponeren.

Vertrek lonkt

Een vertrek van Janssen deze maand lijkt de beste optie voor alle partijen. Tottenham Hotspur moet spelers verkopen voor het zelf de markt op kan. Mede door een peperduur nieuw stadion is het voor de Spurs onmogelijk om spelers te contracteren zonder eerst ruimte te maken in de salarishuishouding.

Naast Janssen mogen Fernando Llorente, Georges-Kevin Nkoudou, Mousa Dembele en Victor Wanyama uikijken naar een nieuwe club, zo meldt The Daily Mirror.