Terpstra voelt druk toenemen

„De druk op mij wordt nog groter”, aldus de Noord-Hollandse klassiekerspecialist in gesprek met Telesport. „Vanuit de hele ploeg zal er naar mij worden gekeken.”

Toch weet Terpstra als geen ander hoe hij met de druk moet omgaan. Die was er bij QuickStep-Floors, dat in elke voorjaarskoers als favoriet werd gezien, ook altijd. „In de belangrijke klassiekers moésten we het altijd afmaken.”

Niki Terpstra viert zijn zege in de Ronde van Vlaanderen. Ⓒ ANP

De 34-jarige Terpstra won vorig jaar de E3 Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen en eindigde als derde in Parijs-Roubaix. Hij probeert het nieuwe seizoen met een frisse blik tegemoet te treden. „Het wordt moeilijk om mijn prestaties van vorig jaar te overtreffen, die zijn bijna niet te evenaren. Maar ik voel me goed en heb er zin in.”

Als alles goed gaat meldt Terpstra zich op 6 juli in Brussel voor zijn achtste Tour de France. Hij hoopt voor het eerst een rit te winnen. „Bij Direct Energie hebben we geen klassementsmannen of topsprinters. We zijn allemaal vrijbuiters. Ik pas er goed tussen en we gaan elke dag in de aanval. Lukt dat niet, dan doen we het de dag erna weer.”