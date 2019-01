Opnieuw zware domper Liverpool

Daarmee eindigde het glorieuze debuut van de zeer jeugdige Nederlandse verdediger Ki-Jana Hoever in mineur.

De voormalige Ajacied mocht al in de zesde minuut invallen, voor de geblesseerde Dejan Lovren. Met 16 jaar en 354 dagen is hij nu de op twee na jongste debutant ooit voor Liverpool in alle competities. Hoever speelde zeker niet onverdienstelijk en kon aan de mislukking in Wolverhampton weinig doen.

Voor Liverpool was het de tweede zware domper in vijf dagen. Afgelopen donderdag ging de ploeg van trainer Jürgen Klopp met 2-1 onderuit bij Manchester City. Dat was de eerste competitienederlaag voor de 'Reds'.

Volgens Klopp waren veel basisspelers nog niet hersteld van die verliespartij, ook door recente ziekteverschijnselen in de selectie. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum waren in Wolverhampton evenmin van de partij. Liverpool trad met liefst negen andere spelers aan in vergelijking met de wedstrijd tegen Manchester City.

Het gedreven Wolverhampton kwam door treffers van Raul Jiménez en Ruben Neves twee keer op voorsprong. Tussendoor zorgde Divock Origi voor de gelijkmaker. Xherdan Shaqiri was met een vrije trap op de binnenkant van de paal nog dicht bij 2-2. Ook de prominente invallers Mo Salah en Roberto Firmino konden een replay in de slotfase niet afdwingen.

De koploper en de nummer negen van de Premier League speelden op 21 december ook tegen elkaar in Wolverhampton. Liverpool zegevierde toen met 2-0.