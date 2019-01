Bazoer in 2017: ’Goede klik met Advocaat’

De middenvelder, die in totaal zes keer uit kwam voor Oranje, denkt met een goed gevoel terug aan de zomerse trainingsstage van 2016 met Oranje in Portugal, waar het bij Advocaat ’Bazoer voor en Bazoer na’ was.

Voor De Kleine Generaal was Bazoer de nieuwe frontsoldaat, hij leek helemaal gek van het talent. „Volgens mij was hij dat wel, hè?”, steldeBazoer in oktober 2017 in een interview met Telesport.

„Hij was toen veel met me bezig, ik had een goede klik met Advocaat. Hij nam me vaak apart, vertelde me wat te doen en gaf aan dat ik het spelletje goed zag. Heel fijn.”

Riechedly Bazoer en Tonny Vilhena in duel tijdens het traingingskamp in Portugal in mei 2016. Ⓒ ANP