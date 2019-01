Rutten blijft adviseur van FC Twente

Eerder combineerde Rutten al het trainerschap van Maccabi Haifa met het adviseren van de Twentse rvc over voetbaltechnische zaken. Sinds zijn vertrek uit Israël liet Rutten meer zijn gezicht zien bij zijn ver weggezakte jeugdliefde, maar nu zal hij weer meer op afstand meedenken.

De vrijblijvende rol van Rutten is een uitvloeisel van de poging om hem te verleiden de algehele technische leiding in handen te nemen, waarvoor rvc-voorzitter Dennis Schipper en toenmalig algemeen directeur Erik Velderman vorig jaar vergeefs naar Israël reisden.

Bij zijn presentatie in Brussel verontschuldigde Rutten zich voor zijn onvermogen om in het Frans te communiceren. ,,Als ik langer bij Anderlecht blijf, zal ik proberen me de taal machtig te maken”, beloofde Rutten, die een contract voor onbepaalde tijd heeft getekend.

In België wordt er rekening mee gehouden, dat de trainer uit Overdinkel als tussenpaus gaat fungeren en is aangesteld om het seizoen af te maken. Rutten heeft Arno van Zwam meegenomen als assistent-trainer. Beiden werkten eerder al samen bij Al-Shabab en Maccabi Haifa.