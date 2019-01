Club als Ajax mag niet zo lang droog staan

Edwin van der Sar Ⓒ ANP

Het was een flinke tijd geleden dat ik als keeper op het veld stond met de selectie van Ajax. In een trainingskamp pak ik de handschoen letterlijk wel eens op en dus stond ik gisteren in Florida weer even onder de lat. Het was leuk om met André Onana over het vak te praten en even met hem bezig te zijn.