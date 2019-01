Van der Sar geniet van Argentijnse Ajacieden

„Magallan is onze aankoop uit Argentinië en dus is het logisch dat hij de eerste dagen wegwijs wordt gemaakt door Nico Tagliafico, die al een jaar Ajacied is. Het voelt alsof Nico er al veel langer is, als je zien hoe hij zich manifesteert. Nico gaat zijn landgenoot natuurlijk helpen. Ze waren samen ook een dag eerder al uit Argentinië naar Florida gereisd”, aldus de algemeen directeur van Ajax.

Lisandro Magallan werd door Ajax overgenomen van Boca Juniors. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Zelf heb ik ook de tijd genomen om met Lisandro bij te praten. Hij heeft natuurlijk vorig jaar al een bezoek aan Amsterdam gebracht en hij kijkt er naar uit om nu zijn weg te vinden binnen Ajax en zich in Amsterdam te vestigen. Lisandro is een open jongen. Hij spreekt Engels, misschien nog niet direct voor de camera, maar één op één kan ik prima met hem praten. Hij komt goed over en maakt een fitte indruk. Zijn laatste wedstrijd was de strijd om de Copa Libertadores in Madrid. Zijn debuut voor Ajax gaat hij in de Florida Cup maken.”

