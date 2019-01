Sparta trekt de portemonnee

De club ontvouwde gisteren op de nieuwjaarsreceptie een deel van de ambitieuze plannen, die na een rondgemaakte financiering vanaf komende zomer volledig in werking moeten worden gezet. De nieuwe voorzitter Leo Ruijs, die de voorzittershamer overgedragen kreeg van Rob Westerhof, liet weten dat er de afgelopen periode delen van het stadion zijn aangekocht om de uitbreiding van de capaciteit met 1200 plekken te mogen realiseren. De uitbreiding zal plaatsvinden in de gracht aan de lange zijde. Sparta, nu nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie, verwacht het stadion bij promotie gemakkelijk vol te spelen. Vorig jaar zat het stadion ondanks een slecht jaar in de Eredivisie steevast bomvol. Daarnaast moet het hoofdgebouw worden uitgebouwd om (sponsor)lounges te vergroten en wordt er een fors aantal nieuwe skyboxen gecreëerd.

Gisteren werd opnieuw hardop de wens uitgesproken dat de club wil terugkeren naar natuurgras op Het Kasteel. Maar als de club dat terug wil, kan er niet langer met alle elftallen in het stadion worden getraind. Juist daarvoor moet eerst de jeugdaccommodatie op de schop. Alleen dan kunnen alle elftallen die nu nog op de kunstvezels in het stadion trainen, zonder problemen worden ’overgeplaatst’. „Daar zal eerst iets gecreëerd moeten worden, wil je alle elftallen die nu hier in het stadion trainen, daar kunnen huisvesten”, zegt Ruijs.

Aan die verbouwing, die zo’n zes tot zeven maanden in beslag moet nemen, wil de club zo snel mogelijk beginnen. De club hoopt de financiering voor de nieuw te verrijzen trainingsaccommodatie zo snel mogelijk rond te hebben. Daarna komt de verbouwing van het stadion in beeld.