Knegt: ’Kans op WK gegroeid’

Een kleine maand geleden scheurde Knegt twee spieren in zijn linkerkuit. Bij het verplaatsen van een metaalbewerkingsmachine rolde de heftruck naar achteren en kwam hij even bekneld te zitten met zijn onderbeen.

Knegt had zijn krukken al opgeborgen. Hij was al weer licht aan het fietsen en begonnen met krachttraining. „Op de mri ziet het er allemaal goed uit. Die spieren lijken op de juiste manier te herstellen. De spalk is verwijderd en ik mag mijn trainingen steeds meer uitbreiden. Ik moet oefeningen met mijn enkel doen om de spieren die beschadigd zijn aan te spannen. De voet mag ik alleen nog niet afwikkelen.”

"Zal wel bij de EK zijn om de anderen te steunen"

Met nog twee maanden te gaan tot de WK in Sofia (8, 9 en 10 maart) heeft Knegt dus weer wat meer hoop dat hij er bij is. „Ik ben iemand die snel herstelt”, zegt Knegt, wat wordt beaamd door bondscoach Jeroen Otter, die eigenlijk geen twijfel heeft. „Je weet het nooit, maar het zou me verbazen als Sjinkie er op de WK niet bij is.”

Dat gaat dus niet al vrijdag lukken tijdens de EK in Dordrecht, waar hij als regerend kampioen op alle afstanden en allround de grote afwezige is. „Niet helemaal, want ik zal er wel zijn om de andere Nederlanders te steunen.”