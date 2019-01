Coronel zet sores even uit zijn hoofd

Tim (rechts) en Tom (links) Coronel, hier bij de podiumceremonie, hebben de eerste etappe goed doorstaan. Ⓒ REUTERS

De kop is eraf voor de gebroeders Coronel in de Dakar-rally van 2019. De tweeling Tim en Tom legden de openingsrit over 84 kilometer door de Peruaanse duinenzee af in ruim één uur, goed voor de 36e plaats in het algemeen klassement.