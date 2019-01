Hogenkamp wint Nederlands onderonsje in Melbourne

Ze versloeg in twee sets tennisster Arantxa Rus. Hogenkamp won na bijna een uur en een kwartier spelen: 3-6 4-6.

Ook voor Lesley Kerkhove eindigde het avontuur in de eerste ronde. Ze verloor in drie sets van de Franse tennisster Amandine Hesse. Na twee en een half uur was de wedstrijd beslist: 1-6 7-6 (4) 7-6 (8).

Hogenkamp wist twee keer door te dringen tot het hoofdtoernooi, waarvan de laatste keer een jaar geleden. Toen strandde ze in de eerste ronde.