’Vertrouwen in avontuur Frank de Boer’

Van der Sar: „Ik heb samen met hem en Orlando Trustfull een wedstrijd van college-spelers bezocht. Ik heb Frank bewust even opgezocht. Zijn technisch directeur bij Atlanta is Carlos Bocanegra en dat is weer een oud-ploeggenoot van mij bij Fulham. Samen met Erik ten Hag hebben we lekker kunnen bijkletsen.”

De algemeen directeur van Ajax hoopt dat De Boer een succesvolle periode tegemoet gaat met Atlanta. „Frank zit bij een prachtige club. Kijk voor de gein eens even op internet naar het stadion waar zijn club speelt. Dat is echt een fantastisch stadion. Hij heeft een jong team dat net kampioen is geworden. De Major League Soccer in Amerika groeit enorm en Frank kan straks zomaar met zijn club meedoen aan het WK voor clubteams. Dit is echt een plek waar zijn kwaliteiten weer tot hun recht kunnen komen.”

Van der Sar vindt De Boer nog altijd een topcoach. „Zijn kwaliteiten staan buiten kijf. Kijk eens wat wij bij Ajax in de jaren dat hij coach was hebben meegemaakt. Daarna volgden twee uitstapjes die minder goed uitpakten, maar Frank is een zeer goede trainer en ik verwacht dat hij samen met Orlando een mooie tijd tegemoet gaat.”