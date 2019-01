’Met elf Jaap Stammetjes gaan we ook niet altijd winnen’

Druk coachend langs de zijlijn ziet Jaap Stam PEC Zwolle gelijkspelen tegen FC Nürnberg (1-1). Ⓒ PRO SHOTS

MIJAS - Na de komst van Pelle Clement en Lennart Thy heeft Jaap Stam nog één of twee wensen, verklapt hij aan de rand van het veld in het Zuid-Spaanse Mijas, even na het 1-1 gelijkspel tegen 1.FC Nürnberg.