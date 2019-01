VIDEO - Neves haalt verwoestend uit

Bekijk ook: Opnieuw zware domper Liverpool

Toch is er een moment in de wedstrijd dat ook extra aandacht verdient. Tien minuten na rust knalde Rúben Neves verwoestend uit en zette Wolverhampton Wanderers zo op een 2-1 voorsprong. Het was tevens de eindstand.

Voor Liverpool was het een nieuwe domper in vijf dagen. Afgelopen donderdag ging de ploeg van trainer Jürgen Klopp met 2-1 onderuit bij Manchester City. Dat was de eerste competitienederlaag voor de ’Reds’.