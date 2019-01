Lozano meldt zich niet bij PSV in Qatar

De Mexicaanse aanvaller zit vanwege privéomstandigheden in zijn vaderland en de landskampioen wil Lozano een lange, gecompliceerde reis besparen. De Mexicaan reist nu meteen door naar Eindhoven.

„We kijken altijd naar wat het beste is voor de speler. Daarom organiseren we het op deze manier”, aldus trainer Mark van Bommel op de site van PSV. „Die reis zou dermate zwaar zijn dat hij niet direct zou kunnen trainen. Omdat wij vrijdag spelen, bleef er effectief maar één trainingsdag over. Dan kan hij beter vier dagen goed werken in Nederland en maandag bij ons aansluiten.”

