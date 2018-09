Glansrollen voor Elia en Dost

Elia scoorde in de 22e minuut voor de ploeg die vorig jaar als tweede eindigde in de Turkse competitie. Bij Bursaspor speelde zijn landgenoot Joshua John ruim een uur mee. Bas Dost liet zich gelden in Portugal. De spits scoorde het afgelopen seizoen 34 keer voor Sporting Portugal en was vrijdag in het openingsduel van dit seizoen ook weer trefzeker. Een doelpunt van de Nederlandse spits bezorgde zijn club een benauwde 1-0-zege op Vitória Setúbal. Dost benutte kort voor tijd een strafschop.

Bas Dost is belangrijk voor Sporting Ⓒ EPA