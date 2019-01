Japanse worstelheldin Yoshida stopt

,,Ik heb besloten na 33 jaar worstelen te stoppen'', meldde de 36-jarige Japanse op Twitter. Ze was kennelijk al op 3-jarige leeftijd begonnen.

Vanaf 2002 domineerde Yoshida de klasses tot 53 en 55 kilogram in het worstelen vrije stijl bij de vrouwen. Ze veroverde dertien wereldtitels en behaalde olympisch goud in Athene 2004, Peking 2008 en Londen 2012. In Rio 2016 leed ze haar eerste en enige olympische nederlaag in de finale tegen de Amerikaanse Helen Maroulis.

Yoshida ontbreekt dus op de komende Spelen van 2020 in haar eigen Tokio. Ze voerde wel fel campagne voor haar sport, zodat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) het worstelen handhaafde op het olympisch programma. Yoshida is aangesteld als coach van het Japanse team dat zich gaat voorbereiden op Tokio 2020.