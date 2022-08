Sport

EK zwemmen: Popovici (17) verbetert 13 jaar oud wereldrecord 100 vrij

De Roemeense zwemmer David Popovici heeft het dertien jaar oude wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Het 17-jarige supertalent pakte bij de EK in Rome het goud op het koningsnummer in 46,86 seconden. Daarmee dook hij vijfhonderdste van een seconde onder het wereldrecord dat in 2009 tij...