PSG stuurt Weah met nieuw contract naar Celtic

De 18-jarige zoon van de illustere topspits George Weah, nu president van Liberia, gaat naar de Schotse kampioen om ervaring op te doen. Weah komt weinig aan spelen toe bij Paris Saint-Germain, waar hij geduchte concurrentie heeft van onder anderen Edinson Cavani, Neymar en Kylian Mbappé.

Voor vertrek naar Glasgow ondertekende de spits eerst een nieuw contract bij de Franse topclub. Zijn verbintenis werd verlengd tot de zomer van 2021. Weah junior debuteerde vorig jaar in de hoofdmacht van PSG. Begin dit seizoen kwam hij in de Franse competitie twee keer in actie. Weah scoorde als invaller tegen Caen (3-0) en mocht een week daarna tegen Guingamp starten.

De tiener werd geboren in New York en speelde inmiddels acht interlands voor de Verenigde Staten. Weah scoorde één keer voor 'Team USA'.