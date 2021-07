Max Verstappen met overmacht snelste in eerste training

Op de zachtste band noteerde de Limburger een tijd van 1.27,035. Lando Norris (McLaren) volgde op de medium-band op bijna achttiende van een seconde. Verder bleven alleen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas (Mercedes) en Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz binnen een seconde van Verstappen.

Zij noteerden hun rapste tijd ook allemaal op het zachtste rubber. Geconfronteerd met het verschil in snelheid vroeg Hamilton zich over de boordradio hardop af waar die kloof vandaan kwam. Tijdens een eerdere run op de medium-band had Mercedes in het warme Engeland ook al last van blaarvorming.

Door de andere opzet dit race-weekeinde was de eerste training nog een stuk belangrijker om direct de juiste afstelling te vinden. Later op vrijdag (19.00 uur Nederlandse tijd) volgt direct een kwalificatiesessie. Daarin wordt de startopstelling voor de sprintrace van zaterdag bepaald.