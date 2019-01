Afrika Cup dit jaar in Egypte

De organisatie was aanvankelijk toegewezen aan Kameroen. Dat land bleek echter niet klaar om een toernooi van zo'n grote omvang te kunnen organiseren. Na een aantal inspectiebezoeken kwam de Afrikaanse bond eind november tot de conclusie dat in heel wat speelsteden de accommodaties niet op orde waren. Bovendien maakte de CAF zich zorgen over de veiligheid in Kameroen.

Zuid-Afrika wilde de stadions gebruiken die waren gebouwd voor het WK van 2010, maar de Afrikaanse bond gaf de voorkeur aan Egypte. De Afrika Cup wordt niet meer zoals gebruikelijk was in de winter gehouden, maar in de zomer (15 juni tot en met 13 juli).