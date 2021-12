Sport in 2021 | Robin van Roosmalen verloor zusje bij vreselijk ongeval: ’Verlamd willen zijn als ze nog zou kunnen leven’

Binnenland

Voetgangster (31) zwaargewond na aanrijding op zebrapad: ruiten mogelijk niet ijsvrij

De politie heeft woensdagochtend een 38-jarige Bredanaar aangehouden die vlak daarvoor in zijn woonplaats een ernstig verkeersongeval had veroorzaakt. Hij reed met zijn auto een 31-jarige vrouw uit Breda aan, die over een zebrapad liep. De vrouw raakte daardoor zwaargewond. De politie betwijfelt of ...