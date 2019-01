’Real wil 110 miljoen euro neertellen voor Eriksen’

De Spanjaarden zouden daar het lieve sommetje van 110 miljoen euro voor over hebben. Ook zou Real Madrid Chelsea-vedette Eden Hazard in het vizier hebben als de nieuwe spelmaker, maar Eriksen zou beter haalbaar zijn dan de Rode Duivel.

Na het vertrek van Cristiano Ronaldo afgelopen zomer naar Juventus lijkt Real de weg kwijt. „Er is sprake van een maar niet eindigende crisis, het is een nachtmerrie.” Vooral in aanvallend opzicht stelt Real teleur. In achttien duels scoorde het team van trainer Santiago Solari slechts 26 keer. „We missen Cristiano”, schreeftde Saanse sportkrant AS na de thuisnederlaag van Real zondag tegen Real Sociedad.