Maureen Koster loopt Nederlands indoorrecord op de 1000 meter

De 1000 meter wordt indoor minder gelopen dan de gangbare afstanden zoals 400, 800, 1500 of 3000 meter, maar geldt wel als officiële recordafstand. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 500 meter waarop Femke Bol vorige maand in Boston nog een wereldprestatie noteerde.

Cruciaal

„Lekker dat ze deze snelheid nu heeft”, reageert haar coach Grete Koens. „Maar we hebben deze hele winter afgestemd op de 3000 meter indoor, dus dit loopt ze gewoon op haar talent. Ook de 1500 meter op de NK Indoor vorig weekend ging al zo goed. Deze snelheid komt goed van pas straks tijdens de EK Indoor, waar een hele goede slotkilometer cruciaal is.”

Koster vertrekt dinsdag met het Nederlands team naar de Europese indoorkampioenschappen in Istanbul. Ze kwalificeerde zich eveneens voor de 1500 meter, maar kiest dus voor de langste afstand op de indoorbaan, waarop ze in het verleden al furore maakte met een bronzen medaille tijdens de EK indoor van 2015 in Praag als hoogtepunt.

Prikkel

In Birmingham liep Koster zaterdagmiddag haar eerste 1000 meter ooit op een indoorbaan. Haar beste outdoortijd is 2.40,09 en dateert alweer van de zomer van 2014. In aanloop naar Istanbul was Birmingham een ideale snelheidsprikkel, zo liet ze eerder deze week weten, om haar huidige topvorm nog verder te optimaliseren. De EK indoor wordt van 2 tot en met 5 maart gehouden. Ze zorgde vandaag voor de enige Nederlandse inbreng in de Engelse stad.