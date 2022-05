Liverpool eerste Champions League-finalist na demasqué Villarreal

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Met een 2-0 achterstand begon Villarreal in het eigen El Madrigal zonder Arnaut Danjuma aan de forse kluif die de ploeg voor zich zag liggen. Tegen het Liverpool van aanvoerder Virgil van Dijk leken de Spanjaarden daardoor nog extra in het nadeel, maar het was de vervanger van Danjuma die zijn ploeg een droomstart bezorgde. Boulaye Dia, de man van de vlugge treffer, werkte na een afgemeten voorzet en uitstekend terugleggen binnen.

Liverpool leek er direct door van slag en had in het achterhoofd ongetwijfeld het Bayern-scenario. De Duitsers verslikten zich in de kwartfinale nog in de Spanjaarden. De ploeg van Jurgen Klopp kreeg bovendien maar moeizaam wat druk op Villarreal en was daardoor bij lange na niet de dominante ploeg die het vorige week op Anfield wel was. De Engelsen waren bovendien erg slordig, en dus was het wachten op grotere schade.

Makkelie

Schrikken was het al toen Giovanni Lo Celso op doelman Alisson afging, en door de doelman met bal en al werd meegenomen. De Argentijn rekende op een penalty, maar arbiter Danny Makkelie schatte de situatie uitstekend in en zag dat de keeper op tijd bij de bal was. Geen strafschop dus, omdat ook VAR Pol van Boekel Makkelie steunde in zijn doortastende beslissing.

Kort voor rust kreeg Villarreal echter alsnog opnieuw loon na een helft lang hard werken. Het mocht daarbij Liverpool-back Alexander Trent-Arnold hartelijk danken, want de verdediger legde Francis Coquelin geen strobreed in de weg. De oud-speler van Arsenal kon volledig vrij inkoppen en deed dat met verve: 2-0.

Francis Coquelin na de 2-0 Ⓒ Pro Shots

Klopp greep in en hield Diogo Jota achter in de kleedkamer ten faveure van Luis Diaz. De Duitse oefenmeester moet in de kleedkamer bovendien duidelijke taal hebben gesproken, want zijn spelers kwamen na rust met een stuk meer urgentie binnen de lijnen. Sterker nog: in een tijdsbestek van zo’n twintig minuten hadden de Reds de schade volledig gerepareerd.

Het was eerst Fabinho die constateerde dat er voor een voorzet geen ruimte was en dus de weifelende Villareal-goalie Geronimo Rulli maar door de benen speelde. De doelman kon zich wel voor het hoofd slaan, want Liverpool stond met die enkele treffer alweer virtueel in de finale.

Schokkend verval

Het werd echter al rap erger voor de ploeg van Unai Emery, want vijf minuten later maakte invaller Diaz er 2-2 van. Daarmee was het tweeluik natuurlijk volledig beslist in het voordeel van Liverpool, al bezorgde Sadio Mané de Engelsen als kers op de taart ook nog de zege. Opnieuw mocht Rulli zich dat aanrekenen, want de doelman kwam onnodig en wild uit waarna de van eigen helft gestartte Mané het beheerst uitspeelde.

Villarreal gooide daarop de handdoek in de ring en voetbalde zich gefrustreerd naar het einde van het duel. Zo pakte Etienne Capoue rood en had Liverpool met enige scherpte nog een veel ruimere score kunnen noteren.

Woensdagavond bepalen Real Madrid en Manchester City wie de andere finalist wordt.