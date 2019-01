Roger Federer jaagt op drie records

De winnaar van twintig grandslamtoernooien kan net als Novak Djokovic de eerste tennisser worden die het grandslamtoernooi in Melbourne voor de zevende keer in op zijn naam schrijft. Federer zegevierde in 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 en 2018.

Op de dag van de finale is de Zwitser 37 jaar en 172 dagen oud. Als Federer de finale wint, dan wordt hij de oudste grandslamkampioen uit het Open Era (vanaf 1968). Ken Rosewall was in 1972 37 jaar en en 67 dagen oud toen hij zegevierde in Melbourne, weet GraceNote..

Ten slotte kan Federer ook de eerste speler worden die acht keer de finale van de Australian Open heeft gehaald. Behalve in de jaren dat hij toesloeg, stond het fenomeen in Basel ook in 2009 in de eindstrijd. Destijds bleek Rafael Nadal in een zinderende wedstrijd te goed.

De Australian Open begint maandag 14 januari. Op 29 januari wordt de finale afgewerkt.