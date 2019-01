Emotioneel eerbetoon voetballer aan z’n moeder

De 19-jarige middenvelder plaatste op Instagram een emotionele tekst. „Mama, dit was voor al die keren dat jij late diensten draaide op tijden dat je zou moeten eten, maar het niet deed zodat ik kon eten. En voor al die keren dat je mij in slaap zong als ik bij jou in je armen lag nadat je was teruggekomen van je werk. Ik hou van je mama. Fijne verjaardag”, schreef Willock.

„Dat is onze jongen”, toonde ook het Twitteraccount van Arsenal zich trots. Willock is het broertje van Chris Willock en Matty Willock. Chris komt uit voor het Portugese Benfica. Matty speelt voor Manchester United.