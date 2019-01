Derby's Lage Landen volleybal richting Tokio

De vrouwen treffen in een groep van vier ook nog Italië en Kenia. De winnaar van de poule plaatst zich voor het olympisch toernooi in Tokio. Op papier is Oranje kansrijk. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison eindigde afgelopen jaar als vierde op het WK. Italië won het zilver en is de zwaarste tegenstander.

De 'Lange Mannen' treffen naast België ook de Verenigde Staten en Zuid-Korea. De Amerikanen zijn op voorhand de te kloppen ploeg als nummer twee van de wereldranglijst. De volleyballers zagen eind vorig jaar bondscoach Gido Vermeulen vertrekken; de bond moet nog een opvolger aanstellen.

De zogeheten intercontinentale olympische kwalificatietoernooien worden afgewerkt in augustus van dit jaar, de speellocaties zijn nog niet bekend. Na de kwalificatietoernooien zijn zeven van de twaalf deelnemers aan de Spelen bekend. Gastland Japan is automatisch geplaatst. Mochten de Nederlandse teams in augustus geen olympisch ticket bemachtigen, dan volgt in januari 2020 nog een laatste kans op een continentaal OKT.