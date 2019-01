Pepe tekent bij FC Porto

FC Porto verwelkomt Pepe met de woorden ,,welkom thuis''. De geboren Braziliaan debuteerde als prof bij Marítimo, maar brak door in het blauw-wit. Hij speelde tussen 2004 en 2007 drie seizoenen bij Porto, waarmee hij twee keer kampioen werd en in 2006 onder trainer Co Adriaanse zelfs de 'dubbel' pakte. De verdediger kwam daarna tien jaar uit voor Real Madrid.

Met de Spaanse grootmacht pakte de spijkerharde verdediger drie landstitels. Ook won hij met Real Madrid drie keer de Champions League. In 2017 stapte Pepe over naar Besiktas, waar hij teamgenoot was van Ryan Babel en Jeremain Lens. De 103-voudig international veroverde in 2016 met Portugal de Europese titel.

Besiktas speelde al in op het vertrek van Pepe. De huidige nummer 7 van de Turkse Süper Lig versterkte zich met PSV-verdediger Nicolas Isimat-Mirin.