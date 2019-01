Harrington captain Europa in Ryder Cup

De 47-jarige drievoudig majorwinnaar is de opvolger van de Deen Thomas Bjørn, die afgelopen jaar Europa in Parijs naar de zege leidde op de Verenigde Staten. Harrington fungeerde toen als assistent en gold als topkandidaat voor de hoogste functie.

Harrington speelde zes keer mee en won vier keer met Europa de prestigieuze tweejaarlijkse strijd tegen de beste golfers uit de Verenigde Staten. De eerstkomende editie van de Ryder Cup is in september 2020 in het Amerikaanse Whistling Straits (staat Wisconsin).

Harrington won in zijn carrière dertig toernooien, waaronder twee keer het Brits Open (2007 en 2008) en eenmaal het US PGA Championship (2008). Dit jaar was hij een van de attracties op het KLM Open. Hij eindigde als vijfde.