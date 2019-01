’Nieuwe Varane’ komende zomer naar Barcelona

Todibo is op Zuid-Amerikaans grondgebied geboren in Frans-Guyana, maar stak al snel met zijn familie de Atlantische Oceaan over naar Frankrijk. Sinds 2016 voetbalt hij bij Toulouse. Dit seizoen kwam Todibo tien keer in actie in de Franse competitie Ligue 1 en hij maakte daarin één doelpunt.

,,Eén van de grootste talenten in Europa op zijn positie komt naar onze club'', aldus Barcelona. ,,Todibo is fysiek sterk en goed in de lucht.'' De Fransman wordt al vergeleken met zijn landgenoot Raphaël Varane, die bij Real Madrid speelt.